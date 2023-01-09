بيان من وزارة العمل بخصوص رأس السنة الأمازيغية

أكّدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوم الإثنين، في بيان مشترك مع مديرية الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أن يوم الخميس 12 جانفي، سيكون يوم عطلة مدفوعة الأجر. بمناسبة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية.

وجاء في البيان المشترك:

بمناسبة أمنزو ن يناير، رأس السنة الأمازيغية، فإن يوم الخميس 12 يناير 2023، يكون يوم عطلةمدفوعة الأجر، لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة. ولكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة.

“ويتعيّن على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”، يضيف البيان.

وأدرجت مناسبة رأس السنة الأمازيغية، التي توافق تاريخ 12 جانفي من كلّ عام، في قائمة الأعياد الوطنية بالجزائر، منذ العام 2018.