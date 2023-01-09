-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

بيان من وزارة العمل بخصوص رأس السنة الأمازيغية

الشروق أونلاين
  • 88
  • 0
بيان من وزارة العمل بخصوص رأس السنة الأمازيغية
أرشيف
رأس السنة الأمازيغية

أكّدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوم الإثنين، في بيان مشترك مع مديرية الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أن يوم الخميس 12 جانفي، سيكون يوم عطلة مدفوعة الأجر. بمناسبة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية.

وجاء في البيان المشترك:

بمناسبة أمنزو ن يناير، رأس السنة الأمازيغية، فإن يوم الخميس 12 يناير 2023، يكون يوم عطلةمدفوعة الأجر، لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة. ولكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة.

“ويتعيّن على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”، يضيف البيان.

وأدرجت مناسبة رأس السنة الأمازيغية، التي توافق تاريخ 12 جانفي من كلّ عام، في قائمة الأعياد الوطنية بالجزائر، منذ العام 2018.

مقالات ذات صلة
بداري: إصلاحات “نظام أل .أم. دي” لا تزال متواصلة

بداري: إصلاحات “نظام أل .أم. دي” لا تزال متواصلة

7 سنوات حبسا نافذا ضد مُتّهمَين بالمضاربة في الحليب

7 سنوات حبسا نافذا ضد مُتّهمَين بالمضاربة في الحليب

تصرّفات “غير قانونية” لأصحاب سيّارات الأجرة

تصرّفات “غير قانونية” لأصحاب سيّارات الأجرة

وفاة سيدتين اختناقا بالغاز داخل حمام المنزل ببشار

وفاة سيدتين اختناقا بالغاز داخل حمام المنزل ببشار

تنظيم موسم الحج 2023.. بيان جديد لديوان الحج والعمرة

تنظيم موسم الحج 2023.. بيان جديد لديوان الحج والعمرة

إمكانات الجزائر الهائلة تحت مجهر الخارجية الإيطالية

إمكانات الجزائر الهائلة تحت مجهر الخارجية الإيطالية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد