بيان من وزارة الفلاحة لفائدة المربين والموالين

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في بيان لها، عن إنطلاق عملية توزيع الشعير والأعلاف للمربين والموالين إبتداءً من يوم الأربعاء.

وأعلمت وزارة الفلاحة جميع المربين والموالين أنه “سيتم الشروع في عملية توزيع الشعير لدى الديوان الجزائري المهني للحبوب إبتداء من يوم الأربعاء 4 أكتوبر”.

“وسيتم توزيع الأعلاف الموجهة للتغذية الحيوانية لدي الديوان الوطني لتغذية الأنعام (ما بين 3200 دج و3300 دج) وهذا لفائدة مربي الأغنام على مستوى التراب الوطني”.

وذكرت الوزارة بأن “إجراءات الحصول على مادتي الشعير والأعلاف مبسطة إلى أقصى حد وتخضع فقط إلى تقديم شهادة الإحصاء وبطاقة مربي”.

كما أشارت إلى أن هذه العملية “ستمس كل أنواع المواشي وتستمر على طول السنة”، يضيف البيان.

ويندرج هذا الإجراء في إطار “عملية حماية وتطوير القطيع الوطني بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات لفائدة الفلاحين والمربين”.