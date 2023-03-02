بيان هامّ لحاملي مشاريع صندوق التأمين على البطالة

أعلنت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (أناد) يوم الخميس، أنها تقوم حاليا بدراسة وضعية الملفات المحوّلة إليها من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.

الملفات المعنية بدراسة الوضعية، حسب بيان “أناد”، هي التي حاز أصحابها على شهادة التأهيل من صندوق التأمين على البطالة، وقاموا بتقديم عقود كراء قبل شهر مارس 2023.

وسيتمّ عقد دورات استثنائية للجنة انتقاء واعتماد وتمويل المشاريع، وفق نظام التنقيط الذي اعتمدته الوكالة. لتمكين حاملي المشاريع من استكمال تمويل مشاريعهم، يضيف البيان.