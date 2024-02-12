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اقتصاد

بيان “هامّ” من مديرية الضرائب لحاملي بطاقة المقاول الذاتي

الشروق أونلاين
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بيان “هامّ” من مديرية الضرائب لحاملي بطاقة المقاول الذاتي
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بطاقة المقاول الذاتي

أكدت المديرية العامة للضرائب مساء الأحد في بيان، أن إجراءات مبسطة خاصة قد وضعت لفائدة حاملي بطاقة المقاول الذاتي من أجل فتح ملفاتهم الجبائية على مستوى مصالحها.

حيث يتطلب التصريح بالوجود لدى مصالح الضرائب، تقديم المقاول الذاتي لثلاثة وثائق فقط، وهي:

  • بطاقة المقاول الذاتي.
  • شهادة رقم التعريف الجبائي المستخرجة عن طريق البوابة الإلكترونية للترقيم الجبائي.
  • وثيقة تثبت عنوان المحل الذي يمارس فيه النشاط (سند ملكية، عقد إيجار، أو شهادة الإقامة في حالة ممارسة النشاط بمكان السكن).

على أن يودع هذا الملف في المركز الجواري للضرائب، أو مفتشية الضرائب التي يتبع لها مكان ممارسة النشاط، حسب الحالة.

“وبمجرد إيداع الملف، تقوم المصلحة بالمصادقة على رقم التعريف الجبائي، وتسليم شهادة الوجود (C20) آنيا”، يضيف البيان.

وكشف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد يوم الخميس، عن إحصاء أكثر من 20 ألف مسجل للاستفادة من بطاقة المقاول الذاتي.

وأطلقت المنصة الرقمية لتسجيل الراغبين في حمل بطاقة المقاول الذاتي، التي تسمح لممارسي نحو 1300 نشاط بشكل فردي ومستقلّ، بالعمل بصفة قانونية، في 20 جانفي الماضي.

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