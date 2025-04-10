بيان هام بخصوص تسجيل طلبات شراء مركبات DFSK

أصدرت مؤسسة برقان إنترناشيونال، الممثل الحصري للعلامة الصينية DFSK في الجزائر، بياناً توضيحياً وتحذيرياً أكدت فيه أنها لا تقوم حالياً بتسجيل أي طلبات شراء للمركبات، سواء كانت طلبات مسبقة أو نهائية، وذلك بسبب عدم توفر المركبات، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيظل سارياً حتى إشعار آخر.

وشددت المؤسسة في بيانها على أنها لا تستلم أي مبالغ مالية من الزبائن خلال هذه الفترة، كما ينطبق هذا الإجراء على شبكة الموزعين المعتمدين لديها، والذين تم إخطارهم بعدم القيام بأي عمليات تسجيل أو تحصيل مالي.

ودعت برقان إنترناشيونال المواطنين إلى توخي الحذر والتحقق من صحة أي معاملة أو تعامل يُعرض عليهم، حرصاً منها على سلامة عملائها وضماناً لحقوقهم.

وفي ختام البيان، عبرت المؤسسة عن شكرها لثقة زبائنها، مؤكدة التزامها بأعلى معايير الشفافية والنزاهة في جميع تعاملاتها، ومواصلة تقديم خدماتها وفق الأطر الرسمية والقانونية المعتمدة.