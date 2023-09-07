بيان هام بخصوص مسابقة الدخول إلى المدرسة العليا للسياحة

أعلنت المدرسة الوطنية العليا للسياحة عن تأجيل موعد الامتحان الكتابي لمسابقة الدخول إلى المدرسة لفائدة الناجحين الجدد في البكالوريا.

وأوضحت وزارة السياحة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أنه تقرر تأجيل امتحان الدخول الذي كان مقررا يوم الثلاثاء 19 سبتمبر إلى يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023″.

وكانت المدرسة قد أعلنت بتاريخ 28 أوت الماضي أن الناجحين في شهادة البكالوريا الذين يريدون المشاركة في مسابقة الدخول للمدرسة يمكنهم التسجيل والمشاركة في المسابقة.

وأفادت بأن المعنيين بالمسابقة هم الناجحون في شهادة البكالوريا لعام 2023 أو بكالوريا السنة الماضية والذين لم يسبق لهم أن سجلوا بالجامعة أو المتحصلين على شهادة أجنبية معادلة لها في إحدى الشعب التالية: تسيير و اقتصاد، علوم تجريبية، رياضيات و تقني رياضي.