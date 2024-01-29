بيان هام حول بطاقة المقاول الذاتي

أفادت الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي أنه بعد الحصول على البطاقة، هناك خطوات تلي هذه العملية يجب على المستفيد معرفتها.

وأشارت الوكالة في بيان لها على صفحتها الرسمية عبر فيسوك أن المستفيد من بطاقة المقاول الذاتي عليه اتباع الخطوات التالية:

1- انتظر الإشعار الذي يؤكد جاهزية بطاقة الشفاء الخاصة بك,لاستلامها من أقرب مكتب للصندوق الاجتماعي لغير الأجراء.

كما ستتلقى أيضًا اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك للولوج إلى منصة”ضمانكم” التي ستمكنك من دفع مستحقات الاشتراك في الضمان الاجتماعي عبر الإنترنت.

2- سيتم إنشاء رقم التعريف الضريبي (NIF) الخاص بك وسيتم إعلامك به على فضائك الشخصي في منصة المقاول الذاتي، بعد ذلك قم بالمصادقة عليه في المصلحة الضريبية المحددة.

ودعت الوكالة الشباب الراغب في الحصول على البطاقة إلى التسجيل من خلال www.anae.dz