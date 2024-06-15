بيان هام لإتصالات الجزائر

أعلنت إتصالات الجزائر، عن ضمانها الكامل للمداومة على مستوى وكالاتها التجارية خلال ثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك، الموافق ليومي الاثنين والثلاثاء 17 و 18 جوان، وذلك لضمان استمرارية خدماتها.

ووفقا لبيان صادر عن اتصالات الجزائر، فإنه بالنسبة للمناطق الشمالية للوطن، سيتم ضمان المداومة من الساعة 10:00 إلى الساعة 15:00، مضيفا أن الوكالات التجارية المعنية على مستوى الجزائر العاصمة هي باش جراح وبرج البحري ودار البيضاء وبن مهيدي وبئر مراد رايس وعين النعجة وزرالدة وبن عكنون وأولاد فايت.

أما فيما يخص الولايات الأخرى، فسيتم ضمان المداومة على مستوى الوكالات التجارية الرئيسية المتواجد بمقر المدينة، حسب نفس المصدر.