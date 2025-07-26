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الجزائر

بيان هام لحاملي شهادة البكالوريا الجدد

الشروق أونلاين
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بيان هام لحاملي شهادة البكالوريا الجدد
ح. م
صورة تعبيرية.

نشر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم السبت 26 جويلية، بيانا موجها إلى حاملي شهادة البكالوريا الجدد لدورة 2025.

وأنهى بداري إلى علم حاملي شهادة البكالوريا الجدد، الراغبين في تحسين مستواهم في اللغة الإنجليزية لبلوغ درجة (B2)، أنه تم اليوم تفعيل المنصة الرقمية للدروس المرئية عبر الخط (Massive Open Online Courses – MOOC) حتى 25 سبتمبر 2025.

يمكن للطلبة المعنيين الولوج إلى هذه المنصة عبر الرابط المخصص لها، ثم استخدام رقم التسجيل والرقم السري الواردين في كشف النقاط.

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