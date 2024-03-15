بيان هام لفائدة المتحصلين على بطاقة المقاول الذاتي

دعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، المتحصلين على بطاقة المقاول الذاتي للتقرب من مصالحه بهدف تسوية وضعيتهم.

وقال الصندوق في بيان له أن الاجراء يأتي لضمان الاستفادة من التغطية الاجتماعية، وأداءات التأمين عن المرض والتقاعد وكذا بطاقة الشفاء، وجملة الأداءات التي يوفرها الصندوق، لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.

كما سيتمكن المعنيون من الحصول اسم المستخدم، وكلمة المرور الخاصة بهم، التي تسمح لهم بالولوج إلى منصة ضمانكم https://damancom.casnos.dz للتصريح ودفع الاشتراك السنوي المحدد بصفة استثنائية بـ 24 ألف دينار جزائري، أو أكثر ـ حسب اختيارهم عن طريق خدمة الدفع الالكتروني.

وكذا الاستفادة من عدة خدمات رقمية، بصفة آمنة وآنية.

وقال الصندوق أن المعنيين يستلقون إشعارا بجاهزية بطاقة الشفاء، لاستلامها على مستوى وكالة انتسابهم التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.