إطلاق أول نظام تشغيل حاسوبي جزائري

البرنامج مفتوح أمام الباحثين لإثرائه أكثر

اختتمت أمس الثلاثاء، فعاليات المسابقة الوطنية الخاصة بانجاز أول نظام تشغيل حاسوبي جزائري ، في جامعة مولاي الطاهر في ولاية سعيدة، وذلك تحت اشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري.

وفي تصريح صحفي للوزير بداري، قال إن هذا المشروع يعدّ “لبنة قوية وجديدة تضعها الجامعة الجزائرية في واجهة الجزائر الجديدة، والمتمثلة في نظام تشغيل الحواسب الجزائرية، والذي أخذ برمجياته من مصادر مفتوحة، حيث سيُطور الأنظمة المعلوماتية في الجزائر وسيحسن من أدائه، إلى جانب تأمينه للأمن السبراني لها”.

واعتبر بداري هذه الخطوة ايجابية جدا حيث “ستنفع الشركات الوطنية وستمكن المتخرجين الجامعيين من استحداث مشاريعهم وتطوير مؤسساتهم الناشئة لرفع مستوى الاقتصاد الجزائري”.

وحول نتائج هذه المسابقة، كشف بداري على “تسليم الجامعة لهذا البرنامج المفتوح والذي هو عبارة عن نظام لتشغيل الحواسب سمي بـ”فنك أو أس”، حيث سيتم توزيعه على الباحثين والطلبة والشركات، للمشاهمة في تطويره أكثر”.

من جهته، قال مدير جامعة سعيدة، فتح الله وهبي تبون، “لقد شارك في هذه المسابقة نحو 34 طالبا وباحثا جامعيا، لانجاز نظام تشغيل جزائري مشابه لنظام ويندوز الأمريكي، حيث ستشرف اللجنة الوطنية للبرمجيات الحرة، على اختيار الفائز”.