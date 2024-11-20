-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
البرنامج مفتوح أمام الباحثين لإثرائه أكثر

إطلاق أول نظام تشغيل حاسوبي جزائري

الشروق أونلاين
  • 1976
  • 0
إطلاق أول نظام تشغيل حاسوبي جزائري

 اختتمت أمس الثلاثاء، فعاليات المسابقة الوطنية الخاصة بانجاز أول نظام تشغيل حاسوبي جزائري ، في جامعة مولاي الطاهر في ولاية سعيدة، وذلك تحت اشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري.

وفي تصريح صحفي للوزير بداري، قال إن هذا المشروع يعدّ “لبنة قوية وجديدة تضعها الجامعة الجزائرية في واجهة الجزائر الجديدة، والمتمثلة في نظام تشغيل الحواسب الجزائرية، والذي أخذ برمجياته من مصادر مفتوحة، حيث سيُطور الأنظمة المعلوماتية في الجزائر وسيحسن من أدائه، إلى جانب تأمينه للأمن السبراني لها”.

واعتبر بداري هذه الخطوة ايجابية جدا حيث “ستنفع الشركات الوطنية وستمكن المتخرجين الجامعيين من استحداث مشاريعهم وتطوير مؤسساتهم الناشئة لرفع مستوى الاقتصاد الجزائري”.

وحول نتائج هذه المسابقة، كشف بداري على “تسليم الجامعة لهذا البرنامج المفتوح والذي هو عبارة عن نظام لتشغيل الحواسب سمي بـ”فنك أو أس”،  حيث سيتم توزيعه على الباحثين والطلبة والشركات، للمشاهمة في تطويره أكثر”.

من جهته، قال مدير جامعة سعيدة، فتح الله وهبي تبون، “لقد شارك في هذه المسابقة نحو 34 طالبا وباحثا جامعيا، لانجاز نظام تشغيل جزائري مشابه لنظام ويندوز الأمريكي، حيث ستشرف اللجنة الوطنية للبرمجيات الحرة، على اختيار الفائز”.

مقالات ذات صلة
استثمار عُماني في الجزائر بـ 3 ملايير دولار

استثمار عُماني في الجزائر بـ 3 ملايير دولار

وزير الفلاحة يتسلم مهام وزارة الصيد البحري

وزير الفلاحة يتسلم مهام وزارة الصيد البحري

وزير الصحة الفلسطيني يشيد بمواقف الجزائر الداعمة لفلسطين

وزير الصحة الفلسطيني يشيد بمواقف الجزائر الداعمة لفلسطين

فرنسا متهمة بالتأثير على مدريد في الصحراء الغربية

فرنسا متهمة بالتأثير على مدريد في الصحراء الغربية

محمد الصغير سعداوي يتعهد بتذليل الصعاب التي تعترض قطاع التربية

محمد الصغير سعداوي يتعهد بتذليل الصعاب التي تعترض قطاع التربية

“معرض الكتاب 2024” استثنائي بفضل دعم الرئيس تبون

“معرض الكتاب 2024” استثنائي بفضل دعم الرئيس تبون

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد