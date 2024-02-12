بيان هام لفائدة وكالات السياحة والأسفار

دعت وزارة السياحة وكالات السياحة والأسفار والمتعاملين السياحيين الراغبين في المشاركة في البورصة الدولية للسياحة بألمانيا لتقديم طلباتهم.

قالت الوزارة في بيان لها، الاثنين، أن قطاع السياحة والصناعة التقليدية سيشارك في فعاليات البورصة الدولية للسياحة ITB Berlin في الفترة الممتدة من 05 الى 07 مارس2024، بالعاصمة الالمانية برلين.

وعلى الراغبين المشاركة في هذه التظاهرة من وكالات سياحة و أسفار ومتعاملين سياحيين ارسال طلب المشاركة مرفقة ببطاقة تقنية للمنتوجات والعروض التي سيتم تقديمها في اطار مشاركتهم قصد دراستها قبل يوم الثلاثاء 13 فيفري2024 على الساعة الواحدة زوالا (اخر أجل للتسجيل).

ترسل الطلبات عبر البريد الالكتروني ont@mta.gov.dz

Ont.dmd@gmail.com

وقالت الوزارة في بيانها أن المشاركة تخضع لشروط منها:

1- عدد المتعاملين المشاركين سيكون محدد بحسب المساحة المخصصة لكل جناح على مستوى كل صالون.

2- البطاقة التقنية يجب أن تكون مفصلة لانتقاء أحسن العروض التي تتماشى مع طبيعية كل سوق.

3- أي طلب يصل بعد انقضاء الآجال لا يأخذ بعين الاعتبار.

4- يجب إيلاء أهمية خاصة في اختيار ممثليكم لإعطاء أحسن صورة عن بلادنا.

5 – الأولوية ستكون ممنوحة للوكالات المستقبلة للسواح.