بيان هام للراغبين في الاستفادة من عقار فلاحي

أعلن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، للراغبين في الاستفادة من عقار فلاحي عن انقضاء آجال التسجيلات عبر المنصة الرقمية لإيداع ملفات الاستفادة في إطار الامتياز.

وأفاد الديوان في بيان له أن اللجان المعنية بدراسة الملفات ومعالجتها ستشرع قريبا في عملها، وسيقوم الديوان بإعداد القوائم وتحيينها وعرضها.

الأراضي المعينة ضمن المقترح توزيعها في إطار المرسوم التنفيذي رقم 432-21 المؤرخ في 04 نوفمبر 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز.