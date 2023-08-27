بيان هام للطلبة الجامعيين

أعلن الديوان الوطني للخدمات الجامعية، الأحد، عن تأجيل موعد التحاق الطلبة بالإقامات الجامعية، وخدمة النقل الجامعي.

وأفاد بيان للديوان الوطني للخدمات الجامعية تأجيل الالتحاق بالإقامات الجامعية. وخدمة النقل إلى ما بعد تاريخ 03 سبتمبر المقبل.

وسيتم تحديد تاريخ الالتحاق بالإقامات الجامعية والولوج إلى خدمة النقل إلى موعد آخر، حيث سيتم ضبطه لاحقًا، حسب المصدر ذاته.

للإشارة فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حددت تاريخ الدخول الجامعي يوم السبت 9 سبتمبر المقبل. وتاريخ 2 سبتمبر تاريخ التحاق الأساتذة الجامعيين بمناصب عملهم.