بيان هام للطلبة الجدد بخصوص التحويلات الجامعية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الإثنين، عن انطلاق عملية التحويلات الجامعية عن بعد للطلبة الجدد ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء.

وكشفت وزارة التعليم العالي في بيانها أن عملية التحويلات الجامعية بالنسة للحالات الخاصة والمتعلقة بحاملي شهادة البكالوريا الجدد ستتم عن بعد.

وذلك “بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية واستعمال نفس الحساب الذي تمت به عملية التسجيل الجامعي”، حسبما جاء في البيان.

وأضاف المصدر نفسه أن عملية التحويلات الجامعية للطلبة الجدد ستنطلق ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء إلى غاية الفاتح من شهر سبتمبر المقبل.

للإشارة فقد حددت الوزارة فترة المرحلة الرابعة من مسار التسجيلات الجامعية بدايةً من الـ 29 أوت إلى غاية 1 سبتمبر 2023.

وهذا “لمعالجة حالات التحويل الخاصة، حيث أكدت أن كل هذه العمليات سيتم تكريسها في إطار سياسة “صفر ورق” باعتماد الوسائط الرقمية”، يضيف البيان.