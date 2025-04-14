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الجزائر

بيان هام للمترشحين الأحرار لشهادتي البكالوريا والبيام   

الشروق أونلاين
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بيان هام للمترشحين الأحرار لشهادتي البكالوريا والبيام   

حددت وزارة التربية الوطنية موعد اجتياز امتحان التربية البدنية الخاص بمترشحي شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي الأحرار في الفترة ما بين 7 إلى 19 ماي القادم.

وأضحت الوزارة في بيان لها لفائدة المترشحين الأحرار لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي دورة 2025 بما فيهم مترشحي “الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد”، أن موعد اختبار مادة التربية البدنية والرياضية للامتحانين المذكورين أعلاه سيجرى في الفترة الممتدة من يوم الأربعاء 07 ماي إلى غاية يوم الإثنين 19 ماي 2025 وفق التاريخ والتوقيف المحدد في استدعاء كل مترشح.

وقالت الوزارة في بيانها أنه يتعين على المعنيين سحب استدعاءاتهم من موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات باستخدام اسم المستخدم والرقم السري في الفترة ما بين الثلاثاء 15 أفريل الجاري إلى غاية الثلاثاء 6 ماي المقبل.

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