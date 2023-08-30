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الجزائر

بيان هام للمترشحين في مسابقة الضمان الاجتماعي

الشروق أونلاين
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بيان هام للمترشحين في مسابقة الضمان الاجتماعي
المدرسة العليا للضمان الاجتماعي

أعلنت المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، في بيان لها، الأربعاء، تمديد فترة التسجيل الخاصة بمسابقة الالتحاق بالمدرسة.

وأفاد البيان أن تمديد فترة التسجيل إلى غاية 4 سبتمبر من السنة الجارية، جاء بعد “الإقبال الكبير للتسجيل في المسابقة الخاصة بالالتحاق بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي”.

وأكدت المدرسة في بيانها أنه سيتم نشر قائمة المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي مساء يوم الخميس 7 سبتمبر.

وأشار بيان المدرسة إلى أنه “يمكن للمترشحين الإطلاع على نتائج التسجيل عبر فضائهم الخاص. باستخدام بيانات الولوج التي تمّ إرسالها لهم عبر بريدهم الإلكتروني”.

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