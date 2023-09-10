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بيان هام للمترشحين في مسابقة توظيف الخارجية

الشروق أونلاين
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بيان هام للمترشحين في مسابقة توظيف الخارجية
الخارجية الجزائرية

كشفت وزارة الشؤون الخارجية، الأحد، عن نتائج دراسة ملفات الترشح في مسابقة التوظيف الخارجي برتبة مساعد تقني متخصص رئيسي في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. 

وأفاد بيان الخارجية أنه يمكن للمترشحين في هذه المسابقة الإطلاع على نتائج دراسة ملفات الترشح. عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة على العنوان التالي: https://mfa.gov.dz/…/announcements-and…/annonce-1

وأشارت الخارجية في بيانها إلى أنه “يتسنى للمترشحين الذين لم تحظ ملفاتهم بالقبول تقديم طعن. عبر البريد الإلكتروني على العنوان recrutement@mae.dz في أجل أقصاه 20 سبتمبر الجاري”.

كما أكدت الوزارة أنه “سيتم الإعلان عن تاريخ إجراء المسابقة وكذا إجراءات استدعاء المترشحين المقبولين في وقت لاحق”.

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