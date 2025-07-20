بيان هام للناجحين في شهادة البكالوريا يخص التسجيلات الجامعية
نشر وزير التعليم العالي والبحث العالي، كمال بداري، على صفحته فيسبوك، مساء اليوم الأحد، 20 جويلية، بيانا موجها إلى الناجحين في شهادة البكالوريا لهذا العام.
الوزير دعا في منشوره الطلبة الجدد حاملي شهادة البكالوريا دورة جوان 2025، تحميل البوابة الإلكترونية للطالب، والتي يمكن تحميلها، بمسح رمز الاستجابة السريعة QR CODE أو عبر الرابط المخصص للتطبيق.
وتحتوي البوابة الإلكترونية للطالب الموجهة للناجحين في شهادة البكالوريا مجموعة من النوافذ:
- توجيهكم: يحتوي على المنشور الوزاري لتوجيه حاملي شهادة البكالوريا بصيغة تفاعلية، والإطلاع على التخصصات وشروط الالتحاق بها.
- العراف الخوارزمي: أداة ذكية تساعد الناجحين في شهادة البكالوريا في إختيار تخصصاتهم بناء على معالجة نقاطهم بإستخدام الذكاء الإصطناعي.
- تكوين مهن: يتعرف من خلالها الناجحون في شهادة البكالوريا على المهن والكفاءات التي تناسب كل تخصص.
- التسجيلات الأولية: بالضغط على هذه الأيقونة، يمكن للناجحين في شهادة البكالوريا القيام بعملية التسجيل الأولي في الفترة: 22 جويلية 2025 إلى غاية 26 جويلية 2025.
- التسجيلات النهائية: 100% إلكترونيا، عن بعد، من: 10 أوت 2025 إلى غاية 15 أوت 2025.
- رزنامة: بها أهم تواريخ التسجيلات.
- الخدمات الجامعية: أيقونة تمكن الطلبة من تقديم طلبات الإستفادة من الخدمات المقدمة من طرف الدّيوان الوطني للخدمات الجامعيّة.