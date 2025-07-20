بيان هام للناجحين في شهادة البكالوريا يخص التسجيلات الجامعية

نشر وزير التعليم العالي والبحث العالي، كمال بداري، على صفحته فيسبوك، مساء اليوم الأحد، 20 جويلية، بيانا موجها إلى الناجحين في شهادة البكالوريا لهذا العام.

الوزير دعا في منشوره الطلبة الجدد حاملي شهادة البكالوريا دورة جوان 2025، تحميل البوابة الإلكترونية للطالب، والتي يمكن تحميلها، بمسح رمز الاستجابة السريعة QR CODE أو عبر الرابط المخصص للتطبيق.

وتحتوي البوابة الإلكترونية للطالب الموجهة للناجحين في شهادة البكالوريا مجموعة من النوافذ: