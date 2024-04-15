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الجزائر

بيان هام لمترشحي شهادتي المتوسط والبكالوريا

الشروق أونلاين
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بيان هام لمترشحي شهادتي المتوسط والبكالوريا

 كشفت وزارة التربية الوطنية، عن تاريخ اجراء امتحانات التربية البدنية والرياضية، الخاص بالمترشحين الأحرار لشهادتي المتوسط والبكالوريا لدورة 2024.

ووفقا لبيان الوزارة الصادر، اليوم الاثنين، فان “اختبار مادة التربية البدنية والرياضية للمترشحين الأحرار، بمن فيهم مترشحي الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، سيجرى في الفترة الممتدة من 08 ماي وإلى غاية 20 ماي 2024”.

وعلى ضوء هذا القرار، دعت الوزارة الوصية، “جميع المترشحين الأحرار ،المعنيين باجتياز اختبار التربية البدنية والرياضية الخاص بشهادتي المتوسط والباكالوريا، بسحب استدعاءاتهم من موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بدء من يوم غد الثلاثاء”.

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