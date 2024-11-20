بيان هام من الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي

أصدرت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، بيانًا هامًا يتعلق بالترقية إلى رتبة أستاذ محاضر “أ” ورتبة أستاذ، موجهًا للأستاذة المقبلين على الترشح للتأهيل الجامعي والترقية.

وحسب بيان الإتحادية، فإن فترة إيداع ملفات الترشح للتأهيل الجامعي ستكون من 3 ديسمبر 2024 حتى 21 من الشهر ذاته. أما بالنسبة لملفات الترقية إلى رتبة أستاذ، فإن موعد إيداع الملفات سيكون من 8 ديسمبر 2024 وحتى 21 من نفس الشهر.

وأكدت الاتحادية في بيانها أنه ابتداءً من سنة 2025، سيتم العودة إلى نظام الدورتين السنويتين للتأهيل الجامعي والترقية إلى رتبة أستاذ. حيث ستكون الدورة الأولى في شهر ماي، والدورة الثانية في شهر أكتوبر من كل عام.

وأشارت الاتحادية إلى أن هذه العمليات الاستحقاقية الدورية تمثل خطوة هامة في مسار الأساتذة المهني، وتعزز التنافسية في مجال النشر العلمي والأداء البيداغوجي. كما تسهم في تعزيز مكانة المؤسسات الجامعية والبحثية، والرفع من ترتيبها الدولي وإشعاعها.