بيان هام من الجزائرية للطرق السيارة حول حرائق الغابات

كشفت الجزائرية للطرق السيارة، الثلاثاء، أنّ حركة السير في الطرق السيارة بصفة عادية على طول الطريق السيار شرق-غرب.

وكشف بيان الجزائرية للطرق السيارة نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أنّ المنفذ الرابط بين الطريق السيار وبجاية، وذلك على إثر الحرائق التي شهدتها بعض ولايات الوطن.

وأكدت المؤسسة ذاتها أن مصالحها للتدخل “لم تسجل أي حريق على مستوى شبكة الطرق السيارة، باستثناء مراقبتها الاحتياطية لحريق نشب بعيدا عن نفق الجباحية بولاية البويرة. حيث تمكنت فرق المصالح المعنية من السيطرة عليه وإخماده بسرعة”.

كما أشارت المؤسسة إلى “جاهزية مصالحها التقنية المختصة بمواجهة الأخطار على الطرق السيارة. وتواجدها في حالة تأهب قصوى على طول مسار الشبكة لمواجهة أي طارئ”، يضيف البيان.

وأكدت الجزائرية للطرق السيارة أنها في “تنسيق تام ومتواصل مع المصالح المعنية بالطريق السيار. تحسبا لأي تدخل محتمل في هذه الظروف الحساسة”.