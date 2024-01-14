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اقتصاد

بيان هام من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

الشروق أونلاين
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بيان هام من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

دعا الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، المواطنين المعنيين بالقرار المتعلق بالمطابقة للتقدم إلى المصالح المعنية وإيداع ملفاتهم قبل تاريخ 15 جانفي الجاري.

وذكر الديوان في بيان له المعنيين بالقرار الوزاري الأخير الحامل لرقم 1395-23 والمحرر في 17/12/2023 المتعلق بطلبات المطابقة،بآجال انقضاء ايداع ملفاتهم التي والمقررة في 15 جانفي 2024.

وأوضح الديوان أن الملفات توضع إما على مستوى أقسام الفروع الفلاحية أو المصالح الفلاحية الأقرب إليهم.

 وأضاف البيان أن المعنيين بالعملية هم الفلاحون والمستثمرون الفلاحيون المستغلون لأراضي فلاحية، دون حيازتهم لسندات قانونية.

 وكذلك أصحاب شهادات الثورة الزراعية، الذين لم تتم تسوية وضعيتهم في إطار القانون 10-03.

والملفات المودعة من قبل أصحابها في إطار المنشور الوزاري المشترك رقم 750 المؤرخ في 18 جويلية 2018، المتعلق بتطهير العقار الفلاحي وتفعيله.

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