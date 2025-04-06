بيان هام من الصندوق الوطني للتقاعد

أعلن الصندوق الوطني للتقاعد (CNR)، الأحد، عن بدء تجديد الوثائق للمستفيدين من منحة أو معاش تقاعد المولودين في شهر أفريل.

وأكد الصندوق في بيان له أن هناك طريقتين لتجديد الوثائق:

– الطريقة الأولى: عبر تطبيق الهاتف المحمول RetraiteDz، الذي يتيح للمتقاعدين إتمام العملية عن بُعد بكل سهولة دون الحاجة للتنقل.

– الطريقة الثانية: التوجه مباشرة إلى الوكالة المحلية للصندوق.

وأوضح الصندوق أنه يجب على المتقاعدين تحديث الوثائق حسب نوع التقاعد:

– التقاعد المباشر: يتم استخدام تقنية التعرف على ملامح الوجه (R-Face) لتأكيد وجود المستفيد على قيد الحياة.

– التقاعد المنقول: يتعين على المستفيدين من هذا النوع تأكيد هويتهم باستخدام خدمة التعرف على ملامح الوجه، ثم مسح وتحميل الوثائق المطلوبة عبر تطبيق الهاتف المحمول.

وبعد إتمام العملية بنجاح، سيحصل المستفيد على إشعار عبر التطبيق يُؤكد تجديد الوثائق بنجاح.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تأتي في إطار استراتيجية الصندوق لتحسين الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات لصالح المتقاعدين. إذ يتم تجديد الوثائق الثبوتية بشكل دوري استنادًا إلى شهر الميلاد لكل متقاعد.

الوثائق الواجب تجديدها سنويًا:

-للتقاعد المباشر:

– شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية أو شهادة حياة بالنسبة للمتقاعدين العازبين.

– للتقاعد المنقول:

– الأرملة: شهادة عدم إعادة الزواج وشهادة عائلية.

– البنت اليتيمة البالغة: شهادة عدم الزواج، وشهادة عدم ممارسة أي نشاط مهني مأجور.

-اليتامى البالغون: شهادة مدرسية لمن لم تتجاوز أعمارهم 21 سنة، أو نسخة من عقد تمهين لمن لم تتجاوز أعمارهم 25 سنة.

– الأصول: شهادة عائلية تحمل بيانات هامشية (على قيد الحياة).

– الابن العاجز عن العمل: شهادة عدم ممارسة أي نشاط مهني مأجور وشهادة عائلية.