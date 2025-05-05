بيان هام من الصندوق الوطني للتقاعد

أعلن الصندوق الوطني للتقاعد (CNR)، الإثنين، عن انطلاق حملة تجديد الوثائق الثبوتية لفائدة المتقاعدين والمستفيدين من المعاشات، المولودين خلال شهر ماي، وذلك طيلة شهر ماي 2025.

وأوضح الصندوق في بيان له، أن هذه العملية تدخل ضمن استراتيجية منظمة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الإدارية، حيث يتم تحديد موعد التجديد بناءً على شهر ميلاد كل مستفيد مرة واحدة في السنة.

ودعا الصندوق كافة المعنيين إلى تفضيل خيار التجديد عن بعد عبر تطبيق الهاتف المحمول Retraite Dz، الذي يتيح إجراء العملية بسهولة تامة دون الحاجة إلى التنقل إلى الوكالات المحلية.

وأفاد الصندوق بوجود طريقتين لتجديد الوثائق:

عبر تطبيق Retraite Dz: الخيار الأسهل، حيث يمكن إتمام العملية عن بُعد باستخدام الهاتف الذكي.

الخيار الأسهل، حيث يمكن إتمام العملية عن بُعد باستخدام الهاتف الذكي. عبر الوكالة المحلية: للذين يفضلون التعامل المباشر أو لا يمتلكون الوسائل الرقمية.

وبخصوص آليات التجديد حسب نوع التقاعد أوضح الصندوق أن:

التقاعد المباشر: يتم استخدام تقنية التعرف على ملامح الوجه (R-Face) لتأكيد أن المستفيد على قيد الحياة.

التقاعد المنقول: يتوجب على المستفيدين استخدام نفس التقنية، مع تحميل الوثائق المطلوبة عبر التطبيق حسب الحالة.

وعقب إتمام العملية بنجاح، يُرسل إشعار فوري عبر التطبيق يؤكد إنجاز عملية التجديد.

الوثائق المطلوب تجديدها:

للمتقاعدين بالتقاعد المباشر:

شهادة عائلية للحالة المدنية مرفقة بالبيانات الهامشية، أو شهادة حياة للمتقاعدين العازبين.

للمستفيدين من التقاعد المنقول:

– الأرملة: شهادة عدم إعادة الزواج + شهادة عائلية.

– البنت اليتيمة البالغة: شهادة عدم الزواج + شهادة عدم ممارسة نشاط مهني مأجور.

– اليتامى البالغون: شهادة مدرسية لمن دون 21 سنة أو عقد تمهين لمن دون 25 سنة.

– الأصول: شهادة عائلية تثبت أنهم على قيد الحياة.

– الابن العاجز عن العمل: شهادة عدم ممارسة نشاط مهني + شهادة عائلية.