بيان هام من الصندوق الوطني للتقاعد

أعلن الصندوق الوطني للتقاعد (CNR)، اليوم الخميس، عن انطلاق عملية التجديد السنوي للوثائق الثبوتية لفائدة المتقاعدين المولودين في شهر أكتوبر، داعياً المعنيين إلى إتمام العملية خلال شهر أكتوبر 2025، مع تفضيل استخدام تطبيق الهاتف المحمول RetraiteDz لتجديد الوثائق عن بُعد بسهولة ودون الحاجة للتنقل.

وحسب بيان للصندوق، فإنه يوفر طريقتين بسيطتين للتجديد: عبر تطبيق RetraiteDz أو بالتوجه إلى الوكالات المحلية، مع التأكيد على أن الخيار الرقمي هو الأسهل والأسرع.

وتشمل العملية استخدام تقنية التعرف على ملامح الوجه (R-Face) لتأكيد وجود المستفيد على قيد الحياة، سواء بالنسبة للتقاعد المباشر أو التقاعد المنقول.

ويتعين على المستفيدين من التقاعد المنقول تحميل الوثائق المطلوبة مباشرة عبر التطبيق بعد التأكيد البيومتري، وتشمل الوثائق ما يلي حسب الفئات:

التقاعد المباشر: شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية أو شهادة حياة بالنسبة للمتقاعدين للعازبين.

أما بالنسبة للمستفيدين من التقاعد المنقول فيكون حسب الحالة كالتالي:

الأرامل: شهادة عدم إعادة الزواج وشهادة عائلية.

شهادة عدم إعادة الزواج وشهادة عائلية. البنات اليتيمات: شهادة عدم الزواج وشهادة عدم مزاولة عمل.

شهادة عدم الزواج وشهادة عدم مزاولة عمل. اليتامى البالغون: شهادة مدرسية لمن هم دون 21 سنة، أو عقد تمهين لمن هم دون 25 سنة.

شهادة مدرسية لمن هم دون 21 سنة، أو عقد تمهين لمن هم دون 25 سنة. الأصول: شهادة عائلية تحمل بيانات هامشية.

شهادة عائلية تحمل بيانات هامشية. الأبناء العاجزون عن العمل: شهادة عدم مزاولة نشاط مهني وشهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية.

وأكد الصندوق أن إشعاراً يُرسل تلقائياً عبر التطبيق فور نجاح العملية، مشيراً إلى أن هذه الآلية تندرج في إطار استراتيجية تحسين الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات لفائدة المتقاعدين، حيث يتم اعتماد شهر الميلاد كمرجع سنوي للتجديد.