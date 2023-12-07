بيان هام من اللجنة الوزارية للفتوى حول القضية الفلسطينية

كشفت اللجنة الوزارية للفتوى يوم الخميس، أنها تتابع باهتمام ما يحدث لأهلنا في أرض فلسطين المحتلة من ظلم وعدوان وتقتيل للنساء والأطفال والشيوخ.

وقالت ذات اللجنة في بيان لها عبر الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الدينية على موقع “فيسبوك”:

نعلن دعمنا الدائم واللامحدود للقضية الفلسطينية جوهر قضايا أمتنا الإسلامية ونصطف خلف قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الداعمة للقضايا العادلة في العالم وعلى رأسها قضية فلسطين.

البيان الكامل للجنة الوزارية للفتوى: