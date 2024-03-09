بيان هام من المؤسسة الوطنية للنقل البحري

أصدرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم السبت 9 مارس، بيانا تعلم فيه زبائنها بتعديل في برنامج رحلاتها.

فتم تعديل برنامج الرحلتين بين وهران وأليكانتي الإسبانية على النحو التالي:

رحلة وهران – أليكانتي يوم 11 مارس على 23:00 عوضا عن 10 مارس.

رحلة أليكانتي – وهران يوم 13 مارس على الساعة 11:00 عوضا عن 11 مارس.

المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين اقترحت كذلك على زبائنها من أصحاب الحجوزات على رحلة وهران – أليكانتي 11 مارس تغييرها على متن رحلة 19 مارس على الساعة 23:00 مع تعويضهم.

كما اقترحت أيضا على المسافرين الحاجزين على متن رحلة أليكانتي – وهران ليوم 13 مارس، تغييرها على متن رحلة أليكانتي – وهران يوم 18 مارس أو يوم 20 مارس مع تعويضهم.