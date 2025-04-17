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الجزائر

بيان هام من المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين

محمد فاسي
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بيان هام من المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين
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سفينة "طاسيلي 2" الخاصة بالمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن تأجيل رحلة مرسيليا-سكيكدة المقررة اليوم الخميس 17 أفريل 2025 على متن السفينة “طاسيلي 2” بسبب سوء الأحوال الجوية التي تم تسجيلها في المنطقة.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم الخميس، أنه تم تعديل موعد الرحلة لتكون يوم غد الجمعة 18 أفريل 2025 على الساعة 12:00 زوالاً، بدلًا من الموعد المحدد سابقًا. كما سيتم فتح باب التسجيلات في نفس اليوم، الجمعة 18 أفريل، ابتداءً من الساعة 05:00 صباحاً.

وأعربت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن أسفها لهذا التعديل الذي جاء بسبب ظروف خارجة عن إرادتها، وأكدت أنها تسعى لتوفير أفضل الخدمات للمسافرين. كما تمنت المؤسسة لجميع ركابها سفراً آمناً وممتعاً.

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