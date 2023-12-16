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اقتصاد

بيان هام من بريد الجزائر حول البطاقة الذهبية

الشروق أونلاين
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بيان هام من بريد الجزائر حول البطاقة الذهبية

قدمت مؤسسة بريد الجزائر لزبائنها ببعض النصائح لاستعمال أمثل لبطاقتكم الذهبية والمتمثلة.

وقالت المؤسسة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن حاملي البطاقة الذهبية يجب أن يلتزموا بالنصائح التالية:

1-البطاقة الذهبية مخصصة للاستعمال الشخصي فقط.

2-عدم مشاركة بيانات البطاقة الذهبية او الرمز السري مع أي شخص.

3-عدم مشاركة المعلومات الشخصية الخاصة بالبطاقة قبل التأكد من مصداقية التطبيق

4-في حال نسيان الرمز السري، قم بطلب إعادة إصدار رمز سر جديد.

وذكرت مؤسسة بريد الجزائر بأن هذه البطاقة تمكنكم من الاستفادة من تطبيق بريدي موب، و تطبيق ECCP.

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