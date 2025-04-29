بيان هام من بريد الجزائر حول مسابقة التوظيف

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، عن قرارها فتح منصتها الإلكترونية الخاصة بالتوظيف من جديد، يوم غد الأربعاء، ابتداءً من الساعة 12 زوالاً ولمدة 24 ساعة، وذلك لتمكين المترشحين المقصيين بسبب أخطاء في البيانات المقدمة من تصحيح معلوماتهم.

وأكدت المؤسسة، في بيان لها، أن جميع إجراءات التوظيف الجارية تخضع لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية أو عاطفية.

وأوضحت أنه خلال مراجعة الملفات، تبيّن أن بعض المعطيات التي تم إدخالها من طرف المترشحين كانت خاطئة أو منقوصة، وهو ما أدى إلى إقصاء عدد من المتقدمين.

وشددت بريد الجزائر على أن مسؤولية صحة ودقة المعلومات تقع على عاتق المترشحين أنفسهم، داعيةً جميع المعنيين إلى اغتنام هذه الفرصة الاستثنائية لتحديث بياناتهم بشكل دقيق ومسؤول عبر الرابط الرسمي: https://careers.poste.dz.