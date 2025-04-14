بيان هام من جيلي الجزائر بخصوص البيع بالتقسيط

أعلنت إدارة شركة جيلي الجزائر في بيان لها اليوم الإثنين، عن إيقاف استقبال الطلبات الجديدة مؤقتًا، مؤكدة أن جميع الطلبيات مغلقة حاليًا على مستوى العلامة، وأنها لا تقبل أي طلبات أو حجوزات جديدة في الوقت الراهن.

وأكدت الشركة، في البيان الذي يحمل رقم 03/25، أنها لا تقوم بأي عملية بيع بالتقسيط، ولا يوجد أي تسجيل أو حجز متاح للسيارات خلال هذه الفترة، ما يتطلب من الزبائن توخي الحيطة والحذر.

كما حذّرت إدارة “جيلي الجزائر” من محاولات النصب والاحتيال التي قد تستهدف الزبائن من خلال بعض الجهات التي تدّعي زورًا أنها تمثل نقاط بيع رسمية تابعة للشركة، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات عارية من الصحة وتهدف إلى الاحتيال.

ودعت الشركة جميع المواطنين إلى عدم التعامل مع أي جهة غير معتمدة، موضحة أن أي إعلان رسمي بخصوص فتح الطلبات سيتم نشره حصريًا عبر القنوات الرسمية المعتمدة للشركة.