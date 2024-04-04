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اقتصاد

بيان هام من شركة “شيري الجزائر”

الشروق أونلاين
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بيان هام من شركة “شيري الجزائر”

أعلنت شركة “أوتو ليدر كومباني الممثل الحصري لـ”شيري الجزائر”، أن خدمات ما بعد البيع لزبائنها متوفرة مبدئيا لدى 16 وكيلا، على أن يستمر توسيع شبكة الخدمات عبر كامل وكلائنا في الجزائر.

كما أكدت شركة شيري الجزائر في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن أول موعد للصيانة حُدد بمسافة تصل إلى 10000 كيلومتر، كما تم إعلام الزبائن به خلال عملية تسليم سياراتهم، وذلك في إطار الالتزام الراسخ لأوتو ليدر كومباني بتقديم خدمات عالية الجودة.

كما أكد البيان أن الشركة تحرص على تقديم مواد صيانة بجودة عالية، و بسعر مناسب هو الارخص في السوق مما سيجعل خدمات شيري المتاحة بسهولة ويسرى لجميع زبائننا في كل ربوع البلاد، في خطوة من الشركة لتعزز مكانتها التجارية وتعكس التزامنا بتقديم أعلى مستويات الخدمة للزبون الجزائري.

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