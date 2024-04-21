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الجزائر

بيان هام من صندوق “كاسنوس” حول طلب الانتساب

الشروق أونلاين
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بيان هام من صندوق “كاسنوس” حول طلب الانتساب

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء، “كاسنوس”، أنه يمكن للمواطنين طلب الانتساب عن بعد عبر منصته الرقمية.

وقال الصندوق في منشور له على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أن المواطن يمكنه تقديم طلب الانتساب دون حاجة التنقل إلى مقرات الصندوق عبر الولوج إلى المنصة الرسمية damancom.casnos.dz

وقال الصندوق في منشوره إنه يتوجب على كل الأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص أن يقدموا تصريحا ببداية النشاط خلال العشرة (10) أيام الأولى التي تلي الشروع في ممارسة النشاط.

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