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اقتصاد

بيان هام من علامة السيارات “جيلي الجزائر”

الشروق أونلاين
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بيان هام من علامة السيارات “جيلي الجزائر”

فندت علامة السيارات “جيلي الجزائر” ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء طلبيات وإرجاع المبالغ المالية المدفوعة للزبائن.

وأكدت الشركة في بيان لها أن هذه المعلومات مغلوطة وليس لها أي أساس من الصحة وطمأنت زبائنها أن طلبياتهم لن تلغى وأنها في طريقها إليهم.

كما قالت الشركة أنها تسعى لتسليم الطلبيات في أقرب الآجال وعليه ودعت الزبائن إلى إستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية من صفحاتها الرسمية والموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت تسمية “جيلي الجزائر”.

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