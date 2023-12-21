بيان هام من “كاسنوس” لفائدة المشتركين

دعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء “كاسنوس”، المتخلفين عن الاشتراك لسنة 2023 وكذا المستفيدين من جداول الدفع بالتقسيط إلى تسوية وضعيتهم قبل 31 ديسمبر الجاري.

وأوضح بيان للصندوق أن مصالحه تدعو “المتخلفين عن الاشتراك لسنة 2023 وكذا المستفيدين من جداول الدفع بالتقسيط إلى تسوية وضعيتهم قبل 31 ديسمبر 2023، وذلك لضمان الاستفادة من التغطية الاجتماعية كالتأمين عن المرض، بطاقة الشفاء والتقاعد، بالإضافة إلى جملة من الأداءات التي يوفرها الصندوق لفائدة المؤمنين الاجتماعيين وذوي الحقوق”.

كما أنهى الصندوق إلى علم زبائنه أن “جميع وكالات الصندوق مفتوحة دون انقطاع طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة، كما يمكن للمتخلفين تسوية وضعيتهم عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني عبر البوابة الرقمية DAMANCOM.CASNOS.DZ”.