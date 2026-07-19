بيان هام من مديرية الضرائب

أفادت المديرية العامة للضرائب في بلاغ لها اليوم الأحد، 19 جويلية، عن تمديد آجال اكتتاب التصريحات “ج رقم 50″، و “ج رقم 1″، و “ج رقم 12”.

وأنهت مديرية الضرائب في بيانها إلى علم كافة المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الربح الحقيقي، ونظام الضريبة الجزافية الوحيدة التابعين لمديرية كبريات المؤسسات، مراكز الضرائب، المراكز الجوارية للضرائب ومفتشيات الضرائب، أن آجال اكتتاب التصريحات رقم 50 ج، رقم 1 ج ورقم 12 ج، قد تم تمديدها على النحو الآتي:

وأفادت المديرية أنه تم اتخاذ هذا الإجراء بهدف تمكين المكلفين بالضريبة المعنيين من أداء التزاماتهم الجبائية في أحسن الظروف.