بيان هام من وزارة التجارة الخارجية لهذه الفئة

دعت وارة التجارة الخارجية المتعاملين الاقتصاديين أصحاب المشاريع ذات الطابع الصناعي الذين هم في مرحلة الإنجاز والحاصلين على شهادة التسجيل إلى إيداع برنامجهم التقديري قبل 20 أوت الجاري.

وقالت الوزارة في بيان لها: “ليكن في علم المتعاملين الاقتصاديين أصحاب المشاريع ذات الطابع الصناعي الذين هم في مرحلة الإنجاز والحاصلين على شهادة التسجيل المسلمة من طرف الشبابيك الوحيدة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI)، ولم يقوموا بعد بإيداع برنامجهم التقديري للسداسي الثاني لسنة 2025، أنه يمكنهم إيداعه مرفقا بشهادة التسجيل وكذا قائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا، وهذا قبل يوم 20 أوت 2025، عبر البريد الإلكتروني التالي فقط:

pp.aapi@mcepe.gov.dz