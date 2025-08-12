-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

بيان هام من وزارة التجارة الخارجية لهذه الفئة

الشروق أونلاين
  • 196
  • 0
بيان هام من وزارة التجارة الخارجية لهذه الفئة

دعت وارة التجارة الخارجية المتعاملين الاقتصاديين أصحاب المشاريع ذات الطابع الصناعي الذين هم في مرحلة الإنجاز والحاصلين على شهادة التسجيل إلى إيداع برنامجهم التقديري قبل 20 أوت الجاري.

وقالت الوزارة في بيان لها: “ليكن في علم المتعاملين الاقتصاديين أصحاب المشاريع ذات الطابع الصناعي الذين هم في مرحلة الإنجاز والحاصلين على شهادة التسجيل المسلمة من طرف الشبابيك الوحيدة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI)، ولم يقوموا بعد بإيداع برنامجهم التقديري للسداسي الثاني لسنة 2025، أنه يمكنهم إيداعه مرفقا بشهادة التسجيل وكذا قائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا، وهذا قبل يوم 20 أوت 2025، عبر البريد الإلكتروني التالي فقط:

pp.aapi@mcepe.gov.dz

مقالات ذات صلة
رسميّا… تحويل قروض سكنات الترقوي العمومي إلى الصيغة الإسلامية

رسميّا… تحويل قروض سكنات الترقوي العمومي إلى الصيغة الإسلامية

نمو الاقتصادات العربية بـ3.8 بالمائة خلال 2025

نمو الاقتصادات العربية بـ3.8 بالمائة خلال 2025

رزيق يستقبل رئيس نيجيريا الأسبق أوليسيجون أوباسانجو

رزيق يستقبل رئيس نيجيريا الأسبق أوليسيجون أوباسانجو

مباحثات جزائرية-صومالية لتعزيز التعاون في القطاع الفلاحي

مباحثات جزائرية-صومالية لتعزيز التعاون في القطاع الفلاحي

“ليون” تريد الاستثمار في الحديد والألومنيوم والطاقة والمناجم والميكانيك

“ليون” تريد الاستثمار في الحديد والألومنيوم والطاقة والمناجم والميكانيك

الجزائر تضاعف وارداتها من الألواح الشمسية لانجاز مشروع 03 جيغاواط

الجزائر تضاعف وارداتها من الألواح الشمسية لانجاز مشروع 03 جيغاواط

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد