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بيان هام من وزارة التجارة للمستوردين

الشروق أونلاين
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بيان هام من وزارة التجارة للمستوردين
أرشيف
وزارة التجارة وترقية الصادرات

دعت وزارة التجارة يوم السبت، مستوردي المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة أن إيداع “شهادة إثبات الاحترام” واستخراجها سيتمّ عبر المنصة الرقمية الجديدة. 

وذكرت وزارة التجارة في بيانها عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” أن إيداع “شهادة إثبات الاحترام” واستخراجها سيتمّ عبر المنصة الرقمية الجديدة: respect.commerce.gov.dz والتي ستدخل حيّز الخدمة إبتداءً من يوم الأحد 05 نوفمبر.

وتندرج هذه المنصة حسب بيان الوزارة “ضمن الجهود الرامية إلى رقمنة قطاع التجارة وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المتعاملين الاقتصاديين”

كما “ستُتيح لهم المنصة الجديدة معالجة انشغالاتهم وملفاتهم بشكل إلكتروني وسريع، بدلاً من تنقّلهم إلى المديريات الولائية للتجارة وترقية الصادرات”.

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