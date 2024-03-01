بيان هام من وزارة التجارة لهذه الفئة

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، عن إعادة فتح المنصة الرقمية لتسيير شهادة الاحترام والشروط والكيفيات المطلوبة لممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها لتمكين المتعاملين الاقتصاديين من تجديد و تحيين شهاداتهم.

و جاء في بيان الوزارة “تنهي وزارة التجارة وترقية الصادرات إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد لإعادة البيع على الحالة، أنه تم إعادة فتح المنصة الرقمية لتسيير شهادة الاحترام والشروط والكيفيات المطلوبة لممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها لتمكين المتعاملين الاقتصاديين من تجديد وتحيين شهاداتهم بالصيغة الجديدة التي تحمل رمز الاستجابة السريعة ” QR CODE و / أو السماح لهم بإدراج التعديلات الضرورية”.

كما أضاف البيان أنه تم تمديد آجال إيداع الإحصائيات المتعلقة بحالة المبيعات وكمية المخزونات الخاصة بالسداسي الثاني لسنة 2023 إلى غاية 31 مارس 2024 مع السماح بإيداعها على مستوى المديريات الولائية للتجارة وترقية الصادرات المختصة إقليميا إذا اقتضى الأمر ذلك.