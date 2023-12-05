بيان هام من وزارة الصناعة حول مواد تخدير الأسنان

كشفت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني في بيان لها يوم الثلاثاء، التوّفر الدائم والمستمر لمواد تخدير الأسنان.

وأفاد بيان الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، أنه تمّ “طرح أزيد من 6 ملايين و850 ألف جرعة في السوق. بما في ذللك حوالي 5 ملايين جرعة في الـ3 أشهر الأخيرة”.

كما أكدت وزارة الصناعة عن “تواجد حوالي 950 ألف جرعة قيد المراقبة و التحرير وحوالي 2 مليون و300 ألف جرعة قيد التحرير الجمركي ينتظر استلامها الأسبوع المقبل”.

وأكدت ذات الوزارة “استلام مليون جرعة منتصف هذا الشهر، حيث سيتم تحريرها في الأسبوع الأخير من العام، إضافة إلى كميات أخرى”.

كما “تواصل مصالح الوزارة تنويع مصادر التوريد من خلال تسجيل أدوية تخدير، فضلاً عن توطين 4 مشاريع إنتاج محلية”، يضيف البيان.

وتواصل الوزارة “التنسيق مع الأطراف الفاعلة ومتابعة توزيع الأدوية من خلال تصريحات الموزعين المعتمدين. للحد نهائيا من حالات الاحتكار التي تتسبب في اضطرابات في سوق الأدوية”.