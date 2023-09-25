بيان هام من وزارة الفلاحة حول مرض “النزف الوبائي” للماشية

بعد التصريحات المغلوطة..

أصدرت وزارة الفلاحة بيانا هاما، الإثنين، حول بعض التصريحات المغلوطة عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بمرض النزف الوبائي للماشية.

وأوضحت وزارة الفلاحة في بيانها أن هذا “المرض الحيواني لا يسبب أية عدوى للإنسان، أي لا ينتقل من الحيوان إلى الإنسان وإنما ينتقل هذا المرض الفيروسي من حيوان إلى حيوان آخر عن طريق الحشرات”.

كما أعلمت المصالح البيطرية أن “استهلاك اللحوم والحليب ومشتقاته لا يشكل أية خطورة على صحة المواطن”، يضيف البيان.

وأشار البيان إلى أن المصالح البيطرية “تسهر بصفة صارمة ومنتظمة على سلامة صحة المواطن من خلال شبكة مراقبة الصحة الحيوانية الموزعة عبر كافة التراب الوطني”.

“والمعابر من موانئ ومطارت بالإضافة إلى جودة وسلامة كافة المنتجات ذات الأصل الحيواني”، حيث اتخذت الوزارة كافة الغجراءات التدابير الصحية الوقائية اللازمة لمنع دخل هذا المرض إلى أرض الوطن.

للإشارة فإن هذا المرض ظهر لأول مرة في فرنسا شهر سبتمبر الجاري، حيث تم الإعلان عنه من طرف السلطات البيطرية الفرنسية يوم الخميس الماضي (21 سبتمبر)، حسب البيان.