بيان هام من وزراة الفلاحة حول البقول الجافة والأرز

نفت وزراة الفلاحة الأخبار المتداولة عن بطئ إمداد السوق الوطنية بالبقول الجافة من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب.

وقالت الوزارة في بيان لها، الخميس، إنها تنفي نفيًا رسميًا التصريحات والمعلومات التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي لا أساس لها من الصحة، والتي تساهم في إحداث حالة من الضغط غير مقبولة اتجاه مواطنينا.

وذكرت الوزارة إن الديوان الجزائري المهني للحبوب OAIC لديه كميات معتبرة وكافية من البقول الجافة والأرز (مخزون الضبط ومخزون الأمان).

وقالت الوزراة: “بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين والصناعيين (سواء القطاع العام أو الخاص)، تجار الجملة، تجار التجزئة والمطاعم الجماعية فإن عملية البيع حرة وتتم عند الطلب.”

للتذكير، يتم توضيب المنتجات بعلامة الديوان الجزائري المهني للحبوب OAIC أو تعاونية الحبوب ولبقول الجافة CCLS، ومقدمة في عروض مختلفة الأحجام (بداية من 1 كلغ وبأسعار معقولة).

وأفادت الوزارة بأن الديوان الجزائري المهني للحبوب OAIC والذي يمتلك حصرية استيراد البقول الجافة والأرز، يضمن بقدراته وإمكانياته العملياتية حاليًا تلبية جميع الطلبات على مستوى كل الوطن من البقول الجافة والأرز بكل إرياحية.