بيان هام من وكالة عدل بشأن شهادات التخصيص

نشرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بيانا هاما بشأن شهادات التخصيص التي شرعت في صبها مؤخرا لفائدة آخر المكتتبين ضمن برناج عدل 2.

وانهت وكالة عدل إلى علم كافة مكتتبيها أن عملية صب شهادات التخصيص مستمرة بشكل يومي إلى غاية إلى آخر مكتتب، موضحة أن فريقها التقني يقوم بصب عدد معتبر من شهادات التخصيص يوميا عبر الموقع الإلكتروني إلى غاية إستكمال العملية في أقرب الآجال.

وعلى هذا الأساس، تُطمئن وكالة عدل كافة المكتتبين المعنيين بهذا الإجراء، أن هذه العملية تعرف سيرورة سريعة وممتازة، وتدعوهم إلى الإطلاع بشكل دوري على موقع الوكالة www.aadl.com.dz من خلال نافذة شهادة التخصيص لإستخراج شهاداتهم فور صبها.