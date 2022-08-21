بيان: هذا ما حدث لخط ميترو الجزائر مساء الخميس

عادت إدارة ميترو الجزائر في بيان نشرته يوم الأحد، إلى حادثة توقّف الخدمة عبر جميع المحطات، بسبب خلل في التزويد بالطاقة الكهربائية مساء الخميس الماضي.

وجاء في بيان المؤسسة العمومية أن خللا تقنيا يتعلق بالطاقة الكهربائية، وقع في حدود الساعة 17:45 عصر الخميس، ما أدى إلى توقف الخدمة على طول خط الميترو.

على إثر ذلك، تم إجلاء جميع الركاب بأمان، حيث أشرف المدير العام بشكل شخصي، رفقة رئيس مجلس الإدارة على عودة الخدمة، حسب ما ذكره البيان.

وقد “أسدى المدير العام أوامره بالتدخل العاجل لفرق الصيانة، من أجل العمل على ضمان عودة الخدمة في أقرب وقت ممكن، وفي أحسن الظروف. وهو ما تم بالفعل بفضل جاهزية وكفاءة الفريق التقني”، يضيف البيان.

وتم استئناف الخدمة عبر جميع محطات الميترو في نفس اليوم، عند الساعة 20:27، حسب ما أكده البيان، مشيدا بسرعة تدخل فرق الصيانة لإصلاح الخلل.