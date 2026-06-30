بيان يهم غويري وعبدلي

أصدرت إدارة نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي مساء الثلاثاء بيانا، علما أن الفريق يضم في صفوفه اللاعبَين الدوليَين الجزائريَين أمين غويري الموجود حاليا رفقة “الخضر” في مسرح المونديال، وحمد عبدلي.

وجاء في البيان المحرّر بِأسلوب مقتضب، أن العلاقة بين إدارة نادي أولمبيك مرسيليا والمدرب حبيب باي انتهت.

وكان المدرب الفرنسي حبيب باي (48 سنة) قد استهلّ مهام تدريب الأولمبيك، في منتصف فيفري الماضي.

واكتفى أولمبيك مرسيليا بِالمركز الخامس في بطولة فرنسا للموسم المنقضي، رغم ضخامة الإمكانيات المادية التي يحوزها. وسيلعب المسابقة القارية الثانية الدوري الأوروبي نسخة 2026-2027، تحت إمرة مدرب جديد سيُعلن لاحقا.

وبِخصوص المهاجم غويري، فمدّة العقد تنقضي في صيف 2029، نظير نفس الفصل من عام 2030 لِمتوسط الميدان الهجومي عبدلي. وكلا اللاعبَين بِعمر 26 سنة.