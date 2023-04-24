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رياضة

بيبي يجدد عقده مع بورتو ويضع حدا لشائعات الانضمام للنصر

عمر سلامي
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بيبي يجدد عقده مع بورتو ويضع حدا لشائعات الانضمام للنصر
ح.م
المدافع بيبي

أعلن نادي بورتو البرتغالي، تجديد عقد مدافعه بيبي لمدة موسم واحد، وهي الخطوة التي تضع حدا لشائعات انتقاله إلى النصر السعودي.

وكشف نادي بورتو، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تجديد عقد بيبي البالغ من العمر40 عاما، حتى صيف 2024.

وارتبط اسم بيبي بالانضمام إلى النصر السعودي، الصيف المقبل، لمزاملة مواطنه كريستيانو رونالدو.

وأنهى اللاعب شائعات انضمامه إلى النصر، بعدما ارتبط اسمه في الأيام الماضية بالإنتثال إلى النادي السعودي.

وكان المدافع بيبي قد عاد إلى النادي البرتغالي في عام 2019، قادما من بشكتاش التركي الذي انتقل إليه قادما من النادي الملكي.

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