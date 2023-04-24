بيبي يجدد عقده مع بورتو ويضع حدا لشائعات الانضمام للنصر
أعلن نادي بورتو البرتغالي، تجديد عقد مدافعه بيبي لمدة موسم واحد، وهي الخطوة التي تضع حدا لشائعات انتقاله إلى النصر السعودي.
وكشف نادي بورتو، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تجديد عقد بيبي البالغ من العمر40 عاما، حتى صيف 2024.
A L3nda continua 💙 FC Porto e Pepe renovam contrato ✍️ #L3NDA pic.twitter.com/jsMJPKyEsk
— FC Porto (@FCPorto) April 23, 2023
وارتبط اسم بيبي بالانضمام إلى النصر السعودي، الصيف المقبل، لمزاملة مواطنه كريستيانو رونالدو.
وأنهى اللاعب شائعات انضمامه إلى النصر، بعدما ارتبط اسمه في الأيام الماضية بالإنتثال إلى النادي السعودي.
Pedaços de uma história que nos orgulha 💙#L3NDA pic.twitter.com/z6WKphUymC
— FC Porto (@FCPorto) April 23, 2023
وكان المدافع بيبي قد عاد إلى النادي البرتغالي في عام 2019، قادما من بشكتاش التركي الذي انتقل إليه قادما من النادي الملكي.