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رياضة

بيبي يحطم رقم الإيطالي توتي في دوري أبطال أوروبا

عمر سلامي
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بيبي يحطم رقم الإيطالي توتي في دوري أبطال أوروبا
ح.م
البرتغالي بيبي

حطم قلب الدفاع البرتغالي المخضرم، كيبلير لافيران “بيبي” الرقم القياسي المسجل باسم الإيطالي فرانسيسكو توتي كأكبر اللاعبين سنا، الذين يسجلون في دوري أبطال أوروبا.

وسجل بيبي هدفا لبورتو في الوقت بدل الضائع، في مباراة رويال أنتويرب، التي انتهت بثنائية، وهي المواجهة التي تدخل في إطار الجولة الرابعة لدور المجموعات.

وسجل بيبي هدفه بعمر40 سنة و254 يوما، بينما كان النجم السابق لروما، فرانسيسكو توتي، قد سجل بعمر 38 سنة و59 يوما ، حيث سجل هدفه في مرمى سيسكا موسكو في شهر نوفمبر2014.

ولايزال بيبي المولود في 26 فيفري1983، يتألق مع بورتو الذي عاد إليه عام 2019، بعد غياب طويل تجاوز عقدا من الزمن، لعب خلاله لريال مدريد الإسباني من 2007 إلى 2017، ثم لبيشكتاش التركي من2017 إلى 2019.

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