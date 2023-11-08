بيبي يحطم رقم الإيطالي توتي في دوري أبطال أوروبا

حطم قلب الدفاع البرتغالي المخضرم، كيبلير لافيران “بيبي” الرقم القياسي المسجل باسم الإيطالي فرانسيسكو توتي كأكبر اللاعبين سنا، الذين يسجلون في دوري أبطال أوروبا.

وسجل بيبي هدفا لبورتو في الوقت بدل الضائع، في مباراة رويال أنتويرب، التي انتهت بثنائية، وهي المواجهة التي تدخل في إطار الجولة الرابعة لدور المجموعات.

وسجل بيبي هدفه بعمر40 سنة و254 يوما، بينما كان النجم السابق لروما، فرانسيسكو توتي، قد سجل بعمر 38 سنة و59 يوما ، حيث سجل هدفه في مرمى سيسكا موسكو في شهر نوفمبر2014.

🇵🇹 اصبح بيبي اول لاعب في تاريخ الابطال يسحل و عمره فوق الـ40 سنة بعد هدفه امام انتويرب البلجيكي pic.twitter.com/0Rd5b8i21y — EPL World (@EPLworld) November 7, 2023

ولايزال بيبي المولود في 26 فيفري1983، يتألق مع بورتو الذي عاد إليه عام 2019، بعد غياب طويل تجاوز عقدا من الزمن، لعب خلاله لريال مدريد الإسباني من 2007 إلى 2017، ثم لبيشكتاش التركي من2017 إلى 2019.