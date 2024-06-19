بيبي يدخل تاريخ بطولة أمم أوروبا برقم قياسي

دخل قلب دفاع المنتخب البرتغالي بيبي تاريخ بطولة كأس أوروبا، وذلك بعدما بات أكبر لاعب يشارك في النهائيات.

وأصبح بيبي أكبر لاعب في تاريخ النهائيات، بمشاركته في لقاء التشيك، بعمر 41 عاما و113 يوما.

وتفوق المدافع البرتغالي على الحارس المجري غابور كيرالي الذي كان يبلغ 40 عاما و86 يوما حين شارك ضد بلجيكا في ثمن نهائي نسخة 2016.

وكان بيبي يبلغ من العمر 24 عاما عندما شارك لأول مرة مع منتخب البرتغال تحت قيادة المدرب البرازيلي لويز فيليبي سكولاري في نوفمبر 2007، عندما كان لا يزال لاعبا في ريال مدريد.

وخاض بيبي 138 مباراة مع منتخب البرتغال، وسجل ثمانية أهداف وحصل على 25 بطاقة صفراء.

وجاءت البطاقة الحمراء الوحيدة التي حصل عليها في المباراة الافتتاحية للبرتغال في كأس العالم 2014 ضد ألمانيا.