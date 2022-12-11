بيبي يقصف بالثقيل ويوجه اتهامات خطيرة للتحكيم

قصف مدافع منتخب البرتغال، بيبي بالثقيل، وانتقد بشدة طاقم التحكيم الأرجنتيني، عقب الإقصاء أمام المغرب ضمن منافسات الدور ربع نهائي لمونديال قطر 2022.

وقال بيبي، خلال تصريحاته لصحيفة “أبولا” البرتغالية: “شعرنا بغطرسة طاقم التحكيم، وسيكون منتخب الأرجنتين البطل. اليوم كان هناك 5 حكام أرجنتينيين، ماذا يمكنني أن أقول أكثر؟، دعونا نرى ما سيحدث”.

وتابع بيبي: “لم أر اللعبة التي كانت يمكن أن تكون ركلة جزاء على برونو فيرنانديز.. وكان لدينا القدرة على الفوز بكأس العالم”.

وأضاف المدافع البرتغالي: “كان المغرب محظوظا بتسجيل الهدف، وأنا فخور بزملائي في الفريق، وفعلنا الكثير لمحاولة الفوز بالمباراة”.