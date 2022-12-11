-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه حول حالة الطقس: أمطار غزيرة عبر 8 ولايات
رياضة

بيبي يقصف بالثقيل ويوجه اتهامات خطيرة للتحكيم

عمر سلامي
  • 1766
  • 0
بيبي يقصف بالثقيل ويوجه اتهامات خطيرة للتحكيم
ح.م
المدافع البرتغالي بيبي

قصف مدافع منتخب البرتغال، بيبي بالثقيل، وانتقد بشدة طاقم التحكيم الأرجنتيني، عقب الإقصاء أمام المغرب ضمن منافسات الدور ربع نهائي لمونديال قطر 2022.

وقال بيبي، خلال تصريحاته لصحيفة “أبولا” البرتغالية: “شعرنا بغطرسة طاقم التحكيم، وسيكون منتخب الأرجنتين البطل. اليوم كان هناك 5 حكام أرجنتينيين، ماذا يمكنني أن أقول أكثر؟، دعونا نرى ما سيحدث”.

وتابع بيبي: “لم أر اللعبة التي كانت يمكن أن تكون ركلة جزاء على برونو فيرنانديز.. وكان لدينا القدرة على الفوز بكأس العالم”.

وأضاف المدافع البرتغالي: “كان المغرب محظوظا بتسجيل الهدف، وأنا فخور بزملائي في الفريق، وفعلنا الكثير لمحاولة الفوز بالمباراة”.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: جائزة فخرية لـ “بن رحمة”

بِالفيديو: جائزة فخرية لـ “بن رحمة”

صهر مدافع الرّيال مُتورّط في محاولة الإنقلاب بِألمانيا

صهر مدافع الرّيال مُتورّط في محاولة الإنقلاب بِألمانيا

بالصور.. هذه مواصفات كرة نصف نهائي ونهائي مونديال قطر

بالصور.. هذه مواصفات كرة نصف نهائي ونهائي مونديال قطر

نجاحات رياضية كبيرة وآفاق واسعة في عهد الرئيس تبون

نجاحات رياضية كبيرة وآفاق واسعة في عهد الرئيس تبون

فرانكفونيو اتحاد الكرة يُفضّلون “بلكور” على “بلوزداد”!

فرانكفونيو اتحاد الكرة يُفضّلون “بلكور” على “بلوزداد”!

لهذا السبب يعاني بن رحمة في نادي وستهام الإنجليزي

لهذا السبب يعاني بن رحمة في نادي وستهام الإنجليزي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد